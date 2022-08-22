لابيد: سنقوم بكل شيء لمنع إيران من التوصل إلى قدرات نووية

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، على أن "إسرائيل ستواصل القيام بكل شيء من أجل منع إيران من التوصل إلى قدرات نووية".

وأفاد مكتب لابيد في بيام بأن الأخير أجرى اتصالا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث معه مطولا الملف النووي الإيراني، مكررا معارضة إسرائيل للعودة للاتفاق النووي، مؤكدا "ضرورة تمرير رسالة حادة وواضحة مفادها عدم تقديم تنازلات أخرى للإيرانيين".

وشدد رئيس الوزراء على أن الإيرانيين يواصلون التفاوض على المقترح الذي طرح عليهم, حيث عليهم قبوله أو رفضه. وحذر رئيس الوزراء من أن المقترح يحتوي على مقومات جديدة خارجة عن إطار الاتفاق النووي الأصلي ستمهد الطريق أمام إيران لضخ أموال طائلة إلى آلتها الإرهابية وتعظمها العسكري. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 22, 2022

وشدد لابيد على أن "الإيرانيين يواصلون التفاوض على المقترح الذي طرح عليهم، حيث عليهم قبوله أو رفضه"، محذرا من أن "المقترح يحتوي على مقومات جديدة خارجة عن إطار الاتفاق النووي الأصلي ستمهد الطريق أمام إيران لضخ أموال طائلة إلى آلتها الإرهابية وتعظمها العسكري".

وأعلن أن "إسرائيل ستواصل القيام بكل شيء من أجل منع إيران من التوصل إلى قدرات نووية".

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي أثناء المكالمة على التزامه بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

المصدر: RT