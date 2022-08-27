مدفعية دونيتسك تواصل تدمير مواقع قوات كييف

أفاد مراسل RT مكسيم الطوري بأن مدفعية قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تواصل تدمير مواقع قوات كييف على محاور عدة.

وذكر مراسلنا إلى أن بطارية المدفعية التابعة للفوج الـ11 تعمل على دعم القوات المتقدمة على محور بلدة بيرفومايسكويه في الجمهورية.

وأفاد مراسلنا بأن هذه البطارية مزودة بعدة مدافع من طراز "دي عشرون" من عيار 152 مم.

وأضاف أن طواقم المدفعية المذكورة تمطر التحصينات الأوكرانية بوابل من القذائف يصل إلى نحو 200 قذيفة من كل مدفع يوميا، ما يؤمن تقدم القوات الصديقة.

المصدر: RT