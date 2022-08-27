ثلاث سفن جديدة محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها اليوم، إن ثلاث سفن محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم السبت.

وأضافت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر: "يستمر العمل في مجال شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية. ومع حلول صباح اليوم غادرت ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية".

ووفقا لمعلومات موقع Marine Traffic، المختص في متابعة حركة السفن التجارية، غادرت سفينة الشحن S-Breeze ميناء تشورنومورسك متجهة إلى مصر وعلى متنها 44 ألف طن من الذرة.

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وغادرت نفس الميناء الأوكراني سفينة "عدنان تورلاك" وهي تحمل 14.75 ألف طن من بذور اللفت إلى مونتوار في فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، غادرت السفينة Oris Sofi ميناء يوجني الأوكراني واتجهت إلى تركيا وهي تحمل 5.9 ألف طن من زيت عباد الشمس.

ويوم أمس أيضا أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن 39 سفينة استخدمت حتى الآن الممر الإنساني في البحر الأسود المخصص لتصدير المواد الغذائية.

تم في اسطنبول يوم 22 يوليو، التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الغذائية الروسية وفي نفس الوقت تقوم روسيا بتسهيل عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية.

يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

المصدر: وكالات