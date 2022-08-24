نيبينزيا يعلن التزام روسيا الكامل بتنفيذ صفقة الحبوب

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تلتزم التزاما كاملا بتنفيذ اتفاقيات اسطنبول بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وقال نيبينزيا ردا على سؤال: "نحن ملتزمون تماما [بتنفيذ الاتفاق]". وشدد المندوب الروسي على أن الاتفاق يجري تنفيذه جزئيا بالفعل، وأن "السفن الأوكرانية والأجنبية التي تحمل حبوبا أوكرانية تغادر الموانئ الأوكرانية وتصل إلى وجهتها".

وأشار نيبينزيا إلى ان "الجزء الثاني من الصفقة لم يتم تنفيذه بعد. لم تغادر أي سفينة روسية واحدة محملة بالحبوب أو الأسمدة الموانئ الروسية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه لا يتعين علينا، بل على المشاركين الآخرين في الصفقة، ولا سيما الأمم المتحدة، حل [القضايا] المتعلقة بالمعاملات المالية، وموانئ الوصول لهذه السفن، وكذلك التأمين".

وخلص المبعوث الروسي إلى أن "هذه القضايا لم يتم حلها بعد، ولهذا السبب أشرت في خطابي اليوم إلى أن الصفقة أبرمت لمدة 120 يوما. ويعتمد تمديدها إلى حد كبير على ما إذا كان سيتم تنفيذها بالكامل".

المصدر: تاس