"لا تقلقوا".. تركيا ترد على تحذيرات واشنطن لشركاتها من التعامل مع روسيا

أكد وزير المالية التركي أن تحذير واشنطن دوائر الأعمال التركية من التعامل مع روسيا وتهديدها بالعقوبات، "يجب ألا يثير القلق، وأن يشعر مجتمع الأعمال التركي بقوة الدولة إلى جانبه".

وجاء تعليق وزير المالية التركي نور الدين نباتي ردا على تحذير مساعد وزير الخزانة الأمريكي أديوالي أدييمو للشركات والمؤسسات التركية من التعامل مع روسيا تحت طائلة تعرضها للعقوبات الأميركية.

الرسالة الأمريكية التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، تحذر الشركات التركية من "مخاطر متزايدة" عليها في مواجهة "محاولات روسيا استخدام تركيا للتهرب من العقوبات".

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واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا على تعزيز التعاون بين بلديهما في مجال الطاقة والاقتصاد.

كما أعلنت أنقرة دفع جزء من ثمن الغاز الروسي بالروبل وتوسيع نطاق التعامل بنظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير" في تركيا.

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق أن أنقرة لا تستطيع الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو بسبب اعتماد تركيا الشديد على واردات النفط والغاز الطبيعي الروسية، فضلا عن ارتباط البلدين الاقتصادي والتجاري، إضافة للمشاريع الكبرى بينهما وآخرها تشييد روسيا أول محطة كهرذرية في تركيا.

المصدر: "أ ف ب"