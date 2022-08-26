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ماكرون مغردا بالعربية: الجزائر بلد أساسي لنا

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ماكرون مغردا بالعربية: الجزائر بلد أساسي لنا
AP
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تغريدة باللغة العربية على "تويتر" إن "الجزائر تمثل بلدا أساسيا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره".

وكتب ماكرون: "تمثل الجزائر بلدا أساسيا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل".

وأضاف: "تتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها".

المصدر: RT

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