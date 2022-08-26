ماكرون: الجزائر تساهم في تنويع مصادر إمدادات الغاز لأوروبا

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بمساهمة الجزائر في "تنويع" مصادر إمدادات الغاز لأوروبا من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا.

وأكد ماكرون في ثاني أيام زيارته للجزائر "أننا لسنا في منافسة مع إيطاليا" على الغاز الجزائري، مشددا على "ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة" بفرنسا.

وأضاف: "أشكر الجزائر" على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا، هذا جيد لإيطاليا وهو جيد لأوروبا ويعزز تنويع (المصادر) في أوروبا" التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي.

وأكد أن "التعاون الفرنسي الجزائري في الغاز لا يغير وضع الإمدادات" لفرنسا.

وقال ماكرون وإنه واثق بشأن إمدادات الطاقة الفرنسية هذا الشتاء، مشيرا إلى أن بلاده أقل اعتمادا على الغاز الروسي من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

المصدر: "أ ف ب"