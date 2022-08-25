ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر حول الاستعمار الفرنسي
تبون يستقبل ماكرون ـ (الرئاسة الجزائرية)
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الجزائر إنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين لدراسة الأرشيف حول الاستعمار وحرب الاستقلال.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم"، وأضاف: لقد "قررنا معا" إنشاء "لجنة مؤرخين مشتركة" من أجل "النظر في كامل تلك الفترة التاريخية... منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير، دون محظورات".
المصدر: "أ ف ب"