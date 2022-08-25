ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر حول الاستعمار الفرنسي

تبون يستقبل ماكرون ـ (الرئاسة الجزائرية)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الجزائر إنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين لدراسة الأرشيف حول الاستعمار وحرب الاستقلال.

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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم"، وأضاف: لقد "قررنا معا" إنشاء "لجنة مؤرخين مشتركة" من أجل "النظر في كامل تلك الفترة التاريخية... منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير، دون محظورات".

المصدر: "أ ف ب"