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واشنطن تطالب بنزع السلاح من امنطقة محطة زابوروجيه النووية

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واشنطن تطالب بنزع السلاح من امنطقة محطة زابوروجيه النووية
AP
صورة أرشيفية
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اعتبر نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلس أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية يجب أن تجري وفقا للسيادة الأوكرانية.

وقال مندوب الولايات المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن عقد بطلب من روسيا بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه النووية إنه يجب القيام بنزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة.

وأضاف: "المنطقة منزوعة السلاح ستساعد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة محطة الطاقة النووية وإجراء تفتيش وتقييم السلامة".

وتابع: "ندعو روسيا للموافقة على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشأة مع احترام السيادة الأوكرانية".

المصدر: تاس

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