قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة، لم تصل بعد إلى محطة زابوروجيه النووية، بسبب "الألعاب القذرة" للأمانة العامة للأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة على الإنترنت: "نعرب عن أسفنا العميق لأن المهمة لم تبدأ بعد. كما تعلمون، هذه نتيجة مؤسفة للألعاب القذرة من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة".

وأضافت زاخاروفا أن روسيا تأمل في أن تتفهم باريس خطر قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية وأن "ترد" زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي