روسيا توزع في مجلس الأمن الدولي أدلة مصورة على قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا وزعت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أدلة مصورة على قصف الجيش الأوكراني محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وبحسب نيبينزيا، تدهور الوضع فيما يتعلق بالسلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد المندوب الروسي أن موسكو مستعدة لتقديم أقصى مساعدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لزيارة محطة زابوروجيه.

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشكل منتظم، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق. وأدى القصف بالفعل إلى إتلاف خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية، واضطر العمال إلى تقليل قدرة وحدتي طاقة في المحطة.

المصدر: نوفوستي