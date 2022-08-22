روسيا تعتزم إثارة اغتيال الصحفية دوغينا في اجتماع مجلس الأمن الدولي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا ستثير موضوع اغتيال الصحفية داريا دوغينا في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء.

وقال نيبينزيا: "طلبنا عقد اجتماع عاجل حول زابوروجيه، حيث لا تتوقف الاستفزازات الأوكرانية، بالطبع سنتحدث عن الواقعة" المتعلقة باغتيال داريا دوغينا.

وأضاف المندوب الدائم: "هذا يوضح طبيعة الدولة الأوكرانية، لأن العلاقة بين مخربيهم وجريمة الاغتيال هذه واضحة، والتي في الواقع، تم الكشف عنها بالفعل من قبل جهاز الأمن الفيدرالي".

وتم اغتيال العالمة السياسية والصحفية داريا دوغينا مساء السبت، بتفجير سيارتها على طريق موجايسك السريع في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم الاثنين، إن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تقف وراء اغتيال دوغينا، والجانية هي الأوكرانية ناتاليا فوفك، التي وصلت إلى روسيا مع ابنتها في 23 يوليو. ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، بعد انفجار السيارة، غادرت القاتلة وابنتها إلى إستونيا عبر منطقة بيسكوف.

المصدر: نوفوستي