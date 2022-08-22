كوريا الجنوبية.. تحديد هوية أحد أقرباء موتى عثر على رفاتهم داخل حقائب بيعت في مزاد

قالت شرطة سيئول إن امرأة يعتقد أنها مرتبطة بطفلين، عثر على رفاتهما في حقائب تم شراؤها كجزء من مزاد في نيوزيلندا، موجودة في كوريا الجنوبية.

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وأكد مسؤول في وكالة الشرطة الوطنية الكورية، اليوم الاثنين، على أن "السيدة موجودة في كوريا الجنوبية وأنها مواطنة نيوزيلندية من أصل كوري". وأضاف أنها وصلت إلى الجنوب في 2018، ولم يكن لديها سجل بمغادرة البلاد منذ ذلك العام.

وأضاف المسؤول أن "شرطة نيوزيلندا تقود هذا التحقيق، ونعتزم التعاون بناء على طلبهم".

وفي الأسبوع الماضي، قالت شرطة نيوزيلندا إنها اكتشفت رفات طفلين داخل حقيبتين، يعتقد أنهما كانا بين الخامسة والعاشرة من العمر عندما ماتا.

وتم اكتشاف الجثث بعد أن اشترت عائلة مجموعة من الأشياء المعروضة في مزاد للبضائع المتروكة، بما في ذلك الحقائب.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن الجثث كانت على الأرجح في المخزن منذ عدة سنوات، مما أدى إلى تعقيد التحقيق في الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة تحققت لساعات من لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة، لكن هناك احتمال أن تمحى اللحظات الرئيسية بسبب طول الفترة بين وقت وفاة الضحايا واكتشاف الجثث.

وتم فحص كل من وحدة التخزين والممتلكات، حيث تم أخذ الحقائب بدقة من قبل خبراء الطب الشرعي.

وكررت السلطات في نيوزيلندا الأسبوع الماضي أن الأسرة التي عثرت على الجثث لا علاقة لها بجريمة القتل. وقال مفتش المباحث، توفيلاو فامانويا فالوا، في ذلك الوقت، إنهم يتلقون الدعم للمساعدة على التعامل مع الصدمة.

المصدر: أ ف ب