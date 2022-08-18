العثور على رفات طفلين في حقائب بيعت بمزاد علني في نيوزيلندا

عثر على رفات بشرية تعود لطفلين، في حقائب تم شراؤها كجزء من مزاد لبضائع متروكة في وحدة تخزين بجنوب مدينة أوكلاند، في نيوزيلندا.

وقال المحقق توفيلاو فامانويا فايلوا إن الجثتين اللتين عثر عليهما داخل حقائب في عقار بمانوريوا في 11 أغسطس، تعود لطفلين في سن المدرسة الابتدائية، كما أكد تقرير التشريح.

وأوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطفلين قد يكونا توفيا منذ سنوات عديدة، قبل أن يتم العثور على جثتيهما، مبينا أن الشرطة ما زالت في المراحل الأولى من التحقيق، و"تتابع خطوط تحقيق إيجابية" فيما يتعلق باستئجار وحدة التخزين.

وأفاد بأن "أعمار الطفلين تتراوح بين 5 و 10 سنوات وأن الشرطة تعمل على تحديد متى وأين توفيا"، مضيفا: "ما يمكنني قوله هو أننا نحقق تقدما جيدا للغاية في دراسة الحمض النووي".

المصدر: nzherald