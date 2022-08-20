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قبرص: منع إصدار تأشيرات للروس يضر الجالية الروسية في الاتحاد الأوروبي

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قبرص: منع إصدار تأشيرات للروس يضر الجالية الروسية في الاتحاد الأوروبي
Gettyimages.ru
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أكد الأمين العام لوزارة الخارجية القبرصية كورنيليوس كورنيليو أن فرض حظر على إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس يضر الجالية الروسية التي تعيش في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال كورنيليو: "يوجد جالية روسية في قبرص ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وبهذا الإجراء سنمنع اتصالات هؤلاء الروس مع عائلاتهم وأصدقائهم".

وأكد أن ألمانيا واليونان لديهما الموقف نفسه بشأن هذه القضية.

يشار إلى أن عددا كبيرا من المغتربين الناطقين بالروسية يعيش في قبرص. وقبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كان 25% من السياح في قبرص روس.

المصدر: تاس

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