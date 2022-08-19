"بوليتيكو": قبرص واليونان تعارضان وقف إصدار تأشيرات سياحية للروس

أفادت "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أن اليونان وقبرص تعارضان فرض حظر على إصدار التأشيرات السياحية للروس.

وقالت الصحيفة نقلا عن الأمين العام لوزارة الخارجية لجمهورية قبرص كورنيليوس كورنيليو: "سيكون قرارا في الاتجاه الخاطئ. حتى المواطنون الأتراك يتلقون تأشيرات من السلطات القبرصية، لذلك لا نعتقد أن هذا الإجراء له أي قيمة فيما يتعلق بالروس".

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يشار إلى أن عددا كبيرا من المغتربين الناطقين بالروسية يعيش في قبرص. وقبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كان 25% من السياح في قبرص من الروس.

وأشارت الصحيفة إلى مسؤولين من اليونان، حيث أكدوا أن أثينا لا تنظر أيضا في تغيير وضع التأشيرات للروس.

المصدر: نوفوستي