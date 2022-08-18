الخارجية الروسية: لافروف يلتقي المقداد في موسكو الأسبوع المقبل

قال نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، بموسكو في 23 أغسطس الجاري.

وأضاف نيتشايف في إفادة صحفية: "في 23 أغسطس، ستجرى محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد. حيث سيتم تبادل مفصل لوجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".

وبحسب نيتشايف، سيولي الوزيران خلال المباحثات اهتماما خاصا بالتسوية السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية والوضع حول سوريا. وخلص إلى أن "الوزيرين سينظران في حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة الأوجه".

المصدر: نوفوستي