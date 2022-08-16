بايدن يوقع قانون خطته الضخمة للمناخ والصحة ومكافحة التضخم

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروعه الضخم للمناخ والصحة ومكافحة التضخم، بعد أن وافق عليه الكونغرس بعد إدخال تعديلات عليه.

ووصف البيت الأبيض النص الذي أطلقت عليه تسمية "قانون خفض التضخم" بأنه أكبر التزام بالحد من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا أيضا إلى أنه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا مع تبني حد أدنى للضريبة على الشركات.

وقال بايدن إن "الأمة يمكن أن تشهد تحولا. هذا ما يحدث الآن". وتابع: "الأمر يتعلق بالغد. يتعلق بتأمين التقدم والازدهار للعائلات الأميركية. يتعلق بأن نظهر للولايات المتحدة وللشعب الأميركي أن الديمقراطية لا تزال فاعلة في الولايات المتحدة".

ويقتصر القانون على جزء مما كان بايدن يطمح له بادئ الأمر وفشل في تمريره في الكونغرس، ويرصد القانون 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة، وسيتيح لنظام الضمان الصحي "ميديكير" لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسية.

ولتحقيق ذلك يسعى القانون لإصلاح ثغرات ضريبية وفرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحا تتخطى مليار دولار.

المصدر: وكالات