بحيرة غاردا الإيطالية تصل إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عاما وسط أسوأ جفاف في البلاد

أدت أسوأ موجة جفاف في إيطاليا إلى وصول بحيرة غاردا شمال البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاما.

وقال مدير شركة "غاردا اونيكو" المروجة للبحيرة، جانلوكا جينبرو: "نحن الآن أعلى بثلاثين سنتمترا من المستوى الهيدروغرافي المرجعي بينما كان المتوسط في السنوات الأخيرة يراوح بين 80 و100 سنتمتر خلال الفترة نفسها".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جينبرو أن الوضع "يجب أن يبقى تحت السيطرة، لكن في الوقت الحالي لا مشكلة من ناحية استخدام البحيرة لأنشطة مثل المراكب الشراعية" مؤكداً أن القطاع السياحي متعاف تماما في هذه المنطقة.

وأوضح أن الجفاف أرغم بعض وسائل النقل بين ضفاف البحيرة على التحول من الزلاقات المائية إلى القوارب الشراعية، وأضاف: "لقد فقدنا إلى حد ما إمكانية توفير المياه للزراعة" عبر نهر مينشو.

وفي مواجهة أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما، أعلنت الحكومة الإيطالية حال الطوارئ مطلع يوليو في عدة مناطق وسط البلاد وشمالها.

وتسبب الجفاف الذي أصاب جزءا كبيرا من أوروبا بحرائق عدة بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالزراعة.

المصدر: "أ ف ب"