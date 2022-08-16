بولندا تدين الأوليغارشية الواقعية التي فرضتها فرنسا وألمانيا على الاتحاد الأوروبي

انتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي "حكم الأمر الواقع" الذي فرضته فرنسا وألمانيا على الاتحاد الأوروبي، منددا بالأوليغارشية الواقعية التي فرضتها باريس وبرلين.

واستنكر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي في مقال نشر على صحيفة "لوموند" الفرنسية يوم الثلاثاء، "الأوليغارشية الواقعية" التي فرضتها فرنسا وألمانيا على الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى "العودة إلى مبادئ" الاتحاد الأوروبي.

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وقال ماتيوز مورافيكي إن الأزمة الأوكرانية كشفت الحقيقة بشأن أوروبا التي رفضت الاستماع إلى صوت الحقيقة القادم من بولندا، حسبما نقله موقع "ouest-france".

وأضاف رئيس الوزراء أن الممارسة السياسية تظهر أن الأصوات الألمانية والفرنسية لها أهمية راجحة، مؤكدا أنهم تعاملون مع أوليغارشية بحكم الواقع، حيث يتمسك الأقوى بالسلطة.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يواجه "صعوبة متزايدة في احترام الحرية والمساواة بين جميع الدول الأعضاء".

وتابع قائلا: "إن التخلي عن مبدأ الإجماع في المزيد من مجالات اختصاص الاتحاد الأوروبي يجعلنا أقرب إلى نموذج يهيمن فيه الأقوى والأكبر على الأضعف والأصغر".

ودعا رئيس الوزراء البولندي إلى "العودة إلى المبادئ التي تنظم المجتمع الأوروبي"، مؤكدا أن أوروبا بحاجة إلى الأمل كما لم يحدث من قبل، ويمكنها أن تجد هذا الأمل فقط في العودة إلى المبادئ وليس في تعزيز البنية الفوقية المؤسسية.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية