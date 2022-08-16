 ماكرون يناقش مع زيلينسكي الوضع في محطة زابوروجيه الكهروذرية

سيناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع حول محطة زابوروجيه الكهروذرية، التي تتعرض بشكل دوري للقصف الأوكراني.

وقالت قناة BFMTV، نقلا عن الرئاسة الفرنسية، إن الحديث الهاتفي بين الرئيسين سيجري اليوم الثلاثاء خلال النهار.

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من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الاثنين، أن كييف تعد لتنفيذ استفزازات واسعة النطاق في منطقة المحطة النووية في زابوروجيه، ولهذا الغرض نقلت القيادة الأوكرانية إلى المنطقة حوالي ألف عسكري من قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية.

المصدر: نوفوستي