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غوتيريش يدعو للاتفاق على محيط آمن حول محطة زابوروجيه الكهروذرية

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غوتيريش يدعو للاتفاق على محيط آمن حول محطة زابوروجيه الكهروذرية
AFP
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن ضرورة الاتفاق على المستوى الفني، على محيط آمن حول محطة زابوروجيه الكهروذرية، وذلك بهدف ضمان الأمن في المنطقة.

وطبقا لبيان أممي صدر اليوم الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجيش الروسي وأوكرانيا إلى "الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية في المنطقة المجاورة مباشرة للمحطة المذكورة"، وكذلك سحب العسكريين والمعدات من المحطة الكهروذرية.

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وأضاف غوتيريش: "لا يجوز استخدام هذه المنشأة، في إطار أي عملية عسكرية. وبدلا من ذلك، هناك حاجة لاتفاق عاجل على المستوى الفني بشأن توفير محيط آمن منزوع السلاح لتأمين المنطقة".

يشار إلى أن المحطة المذكورة تقع على الضفة اليسرى لنهر دينبر بالقرب من مدينة إينرغوغراد. وهي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والطاقة المنتجة. وتقع هذه المحطة تحت حماية الجيش الروسي منذ مارس الماضي.

المصدر: نوفوستي

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