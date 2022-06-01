غوتيريش: الأزمة في أوكرانيا تصرف الانتباه عن تغير المناخ

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الأزمة في أوكرانيا تصرف الانتباه عن أزمة تغير المناخ، بينما تؤكد في الوقت نفسه اعتماد العالم "الانتحاري" على الوقود الأحفوري.

وقال غوتيرش في حديث قبل مؤتمر بيئي في ستوكهولم، الصراع صرف التركيز عن قضايا أخرى، منها الجهود المبذولة لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

إقرأ المزيد

وفي تصريح للصحفيين في المقر الرسمي لرئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، أضاف المسؤول الأممي أن الأزمة الأوكرانية أثرت على المناخ، وقال إنها أظهرت "مدى هشاشة العالم في اعتماده على الوقود الأحفوري".

وأشار غوتيرش إلى قرارات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بوقف معظم واردات النفط الروسي، قائلا: "نحن بحاجة إلى وضع رهان واضح: استثمار ضخم في الطاقة المتجددة، وفهم واضح أن الاعتماد على الوقود الأحفوري أشبه بالانتحار".

المصدر: "أسوشيتد برس"