 
مباشر

غوتيريش: الأزمة في أوكرانيا تصرف الانتباه عن تغير المناخ

أخبار العالم

غوتيريش: الأزمة في أوكرانيا تصرف الانتباه عن تغير المناخ
AP رئيسة وزراء السويد مع أمين عام الأمم المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t5g4

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الأزمة في أوكرانيا تصرف الانتباه عن أزمة تغير المناخ، بينما تؤكد في الوقت نفسه اعتماد العالم "الانتحاري" على الوقود الأحفوري.

وقال غوتيرش في حديث قبل مؤتمر بيئي في ستوكهولم، الصراع صرف التركيز عن قضايا أخرى، منها الجهود المبذولة لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تحذر من زيادة غير مسبوقة في الاحتباس الحراري في السنوات الخمس المقبلة
الأمم المتحدة تحذر من زيادة غير مسبوقة في الاحتباس الحراري في السنوات الخمس المقبلة

وفي تصريح للصحفيين في المقر الرسمي لرئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، أضاف المسؤول الأممي أن الأزمة الأوكرانية أثرت على المناخ، وقال إنها أظهرت "مدى هشاشة العالم في اعتماده على الوقود الأحفوري".

وأشار غوتيرش إلى قرارات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بوقف معظم واردات النفط الروسي، قائلا: "نحن بحاجة إلى وضع رهان واضح: استثمار ضخم في الطاقة المتجددة، وفهم واضح أن الاعتماد على الوقود الأحفوري أشبه بالانتحار".

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا