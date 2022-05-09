الأمم المتحدة تحذر من زيادة غير مسبوقة في الاحتباس الحراري في السنوات الخمس المقبلة

حذرت الأمم المتحدة، من أن هناك احتمالا بنسبة تقارب 50% بأن يصل المتوسط السنوي لدرجة حرارة الأرض، خلال سنة واحد على الأقل من السنوات الـ5 المقبلة، إلى 1.5 درجة مئوية.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، إن هناك "احتمالا بنسبة 50% بأن يصل المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية مؤقتا الـ1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي، في سنة واحدة على الأقل من السنوات الـ5 المقبلة".

وحسب التقرير، فإن "هذا الخطر يتزايد بشكل مطرد منذ عام 2015 عندما كان هذا الاحتمال منعدما تقريبا".

وأوضحت: "هذا الاحتمال كانت نسبته 10% في السنوات الخمس الماضية، لكنه ارتفع إلى ما يقرب 50% في الفترة 2022-2026، وهناك احتمال بنسبة 93% بأن يصبح عام واحد على الأقل في الفترة المحددة أحر عام مسجل، ليحل محل عام 2016 كأحر عام".

من جهته، قال الأمين العام للمنظمة العالمية بيتيري تالاس، إن "هذه الدراسة تبين أننا نقترب بشكل ملحوظ من الوصول مؤقتا إلى الحد الأدنى المحدد في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ".

وحذر من أنه "ما دامت انبعاثاتنا من غازات الاحتباس الحراري مستمرة، ستواصل درجات الحرارة الارتفاع، وستصبح محيطاتنا أكثر دفئا وأكثر حمضية، وسيستمر الجليد البحري والأنهار الجليدية في الذوبان، وسيواصل مستوى سطح البحر الارتفاع، وسيصبح طقسنا أكثر تطرفا".

وحدد "اتفاق باريس" أهدافا طويلة الأجل لتوجيه جميع البلدان للحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية لقصر زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن على درجتين مئويتين، بل ومواصلة الجهود الرامية إلى إبقاء هذه الزيادة في حدود 1.5 درجة مئوية.

المصدر: "أ ف ب"