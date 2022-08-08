المخابرات الخارجية الروسية: بولندا تخطط للسيطرة على المقدرات الزراعية لأوكرانيا

كشف جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن بولندا تخطط لفرض السيطرة بشكل أساسي على الزراعة في أوكرانيا، وتنظيم شراء المنتجات بأسعار منافسة.

وجاء في بيان نشره موقع المخابرات: "أولا وقبل كل شيء، يتعلق هذا بالإنتاج الزراعي. التكتيكات المختارة هنا بسيطة ولكنها فعالة للغاية. باستخدام الوضع الصعب الحالي للمنتجين الزراعيين الأوكرانيين، بما في ذلك من حيث تخزين المحاصيل المحصودة، نظمت الشركات البولندية شراء منتجاتها بسعر منخفض، حاكمين على الشركات الأوكرانية بالإفلاس في عدد من الحالات".

كما أشارت الهيئة إلى أنه يتم التخطيط لشراء أصول وأراضي الشركات الأوكرانية بأسعار "بخسة". ويمكن توضيح ذلك، على سبيل المثال، من خلال حقائق شراء محصول جديد من الشعير بسعر 30 دولارا للطن، وهو أرخص بخمس مرات تقريبا من التكلفة الحقيقية لهذا المنتج.

المصدر: نوفوستي