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3 سفن شحن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا (فيديو)

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3 سفن شحن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا (فيديو)
Globallookpress
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 3 شحنات جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا اليوم الجمعة، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في يوليو.

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وقالت الوزارة في بيان إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنكلترا وتركيا.

وتبحر هذه السفن بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في اسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع في اسطنبول في 22 يوليو.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقان منفصلان. كما وقعت تركيا والأمم المتحدة بالأحرف الأولى اتفاقا يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي أوقفته الحرب منذ 24 فبراير.

وغادرت السفينة "نافستار"، التي ترفع علم بنما أوديسا متوجهة إلى إيرلندا ومحملة بـ33 ألف طن من الذرة.

أما السفينة "رزجين" التي ترفع العلم المالطي، فأبحرت إلى إنجلترا من ميناء تشيرنومورسك محملة ب13 ألف طن.

وحدد مركز التنسيق ليلا وجهتي السفينتين وهما ريغاسكيدي في إيرلندا وتيسبورت في انجلترا.

أما سفينة الشحن التركية "بولارنت" التي كانت تنتظر أيضا على رصيف ميناء تشيرنومورسك، فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو الميناء التركي الواقع على البحر الأسود، محملة بـ12 ألف طن من الذرة.

وقالت الوزارة التركية إن هذه السفينة سيتم "فحصها من قبل فريق التفتيش المشترك في شمال اسطنبول" قبل أن تتوجه إلى كاراسو.

المصدر: أ ف ب

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