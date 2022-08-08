واشنطن: نص الاتحاد الأوروبي هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نص الاتحاد الأوروبي هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد إعلان طهران أنها تدرس النص النهائي الذي طرحه الاتحاد.

وقالت الخارجية إن "الولايات المتحدة مستعدة للتوصل سريعا إلى اتفاق على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن " إيران قالت مرارا إنها مستعدة لإحياء الاتفاق وعلينا أن نرى إن كانت أقوالها تطابق أفعالها".

هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم الاثنين، أنه طرح "نصا نهائيا" يهدف الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مصدر أوروبي: "عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص اليوم مطروحا أمام كبار المندوبين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه"، معربا عن أمله في انجاز تفاهم بشأن إحياء اتفاق العام 2015 في غضون "أسابيع"، بعد مسار شاق من التفاوض منذ أوائل العام الماضي.

المصدر: وكالات + "أ ف ب"