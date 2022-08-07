إسرائيل توافق على مقترح الهدنة في غزة

إسرائيل توافق على التوصل لهدنة في غزة ومفاوضو القاهرة ينتظرون الرد الفلسطيني.

نقلت رويترز عن مصدر قوله إن إسرائيل وافقت على التوصل لهدنة في غزة عرضها وسطاء مصريون.

وقال مصدر مصري إن إسرائيل وافقت على هدنة مقترحة في غزة، وأن القاهرة تنتظر الرد الفلسطيني.

من ناحية ثانية صرح مسؤول فلسطيني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهدنة قد تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

المصدر: رويترز