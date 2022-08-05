ماسك يقترح على بايدن الإفراج عن المدانين بقضايا المخدرات في الولايات المتحدة

اقترح الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، الإفراج عن المدانين بقضايا المخدرات في الولايات المتحدة على خلفية جهود الرئيس جو بايدن لإعادة لاعب كرة السلة بريتني غراينر من روسيا.

وقال ماسك: "إذا كان الرئيس يعمل بجد لإخراج شخص ما من مسجون في روسيا بسبب المخدرات، فلماذا لا نطلق سراح أشخاص في أمريكا مسجونين لنفس الأسباب".

ووفقا لماسك، فإنه لا ينبغي سجن الناس بسبب أفعالهم غير العنيفة.

وتم احتجاز بريتني غرينير، في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي