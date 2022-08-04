روسيا.. الحكم على لاعبة كرة السلة الأمريكية غرينر بالسجن 9,5 سنوات

أصدرت محكمة منطقة خيمكي بضاحية موسكو، حما بالسجن لمدة 9.5 سنوات للاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينير، بتهمة تهريب المخدرات.

وأفاد موقع "KP.RU": "طالب المدعي العام بالسجن 9.5 سنوات، وطلب المحامون إما تبرئة الرياضية الأمريكية بالكامل، أو الحد الأدنى من العقوبة. اعتذرت بريتني غرينر نفسها لفريق (ugmk) وأقاربها، قائلة إنه "خطأها الصادق" الذي ارتكبته، لدى "حزم الأشياء على عجل وتعاني من ضغوط ما بعد جائحة كورونا".

ونطقت القاضية آنا سوتنيكوفا بالحكم، قائلة: "أدانت المحكمة المتهمة بموجب الجزء الأول من المادة 228 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (حيازة المخدرات وتخزينها ونقلها بشكل غير قانوني دون غرض البيع) والجزء 2 من المادة 229.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (تهريب المخدرات بكميات كبيرة)".

وتم احتجاز لاعبة فريق فينيكس ميركوري، المنافس بالدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات،بريتني غرينير، في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

وحسب الجمارك الروسية فقد وجدت في حقائب غرينير سجائر إلكترونية وزيت الحشيش.

واعترفت لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينير، يوم الخميس 7 يوليو الماضي، بتهمة تهريب المخدرات المنسوبة إليها.

المصدر: وكالات