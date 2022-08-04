صدمة لأمريكا.. النيابة الروسية تطالب بسجن طويل الأمد للاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، بأن المدعي العام في محكمة منطقة خيمكي بضاحية موسكو، طالب بالسجن لمدة 9.6 سنوات للاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينير، بتهمة تهريب المخدرات.

وأعلن المدعي العام الروسي خلال جلسة لمحكمة خيمكي في منطقة موسكو، أنه يطالب بسجن بريتني غرينير لمدة تسع سنوات وستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون روبل، أي ما يعادل نحو (16 ألف و590 دولارا).

وتم احتجاز لاعبة فريق فينيكس ميركوري، المنافس بالدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات،بريتني غرينير، في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

وحسب الجمارك الروسية فقد وجدت في حقائب غرينير سجائر إلكترونية وزيت الحشيش.

واعترفت لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينير، يوم الخميس 7 يوليو الماضي، بتهمة تهريب المخدرات المنسوبة إليها.

وقالت غرينير أمام محكمة منطقة خيمكي في ضاحية موسكو: "أرغب في الإقرار بالذنب"، مؤكدة أنه "لم يكن في نيتها انتهاك القانون الروسي"، وفقا لوكالة "ريا نوفوستي" نقلا عن المترجم.

وأضافت اللاعبة الأمريكية "كنت مستعجلة لدى توضيب الحقائب وانتهى الأمر بعبوات (السجائر الإلكترونية) في الحقيبة عن طريق الخطأ".

وكتبت غرينير رسالة إلى الرئيس جو بايدن، بخط اليد تم تسليمها إلى البيت الأبيض، في يوم استقلال الولايات المتحدة، ناشدته فيها ألا ينسى قضيتها بعد أن أمضت شهورا في السجن بروسيا.

وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قدمت عرضا "جادا" لروسيا لإعادة غرينير وسجين أمريكي آخر إلى بلدهما.

المصدر: "russian.rt.com"