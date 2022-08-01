"قد تصل إلى تايبيه مساء غد".. وسائل إعلام تتوقع أن تزور بيلوسي تايوان رغم التحذيرات

ذكرت قناة CNN عن مصدرين أحدهما مسؤول بالحكومة التايوانية والآخر مسؤول أمريكي أنه من المتوقع أن تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان كجزء من جولتها في آسيا.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك على الرغم من تحذيرات مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، الذين يشعرون بالقلق من رد فعل الصين على مثل هذه الزيارة رفيعة المستوى.

وقال المسؤول التايواني إنه من المتوقع أن تبقى في تايوان طوال الليل. ومن غير الواضح متى ستهبط بيلوسي بالضبط في تايبيه، حسب "سي إن إن".

وقال المسؤول الأمريكي إن مسؤولي وزارة الدفاع يعملون على مدار الساعة لمراقبة أي تحركات صينية في المنطقة، وتأمين خطة للحفاظ على سلامتها.

ذكرت قناة TVBS التايوانية نقلا عن مصادرها أن بيلوسي ستصل إلى العاصمة التايوانية تايبيه مساء غد الثلاثاء. ولم تؤكد وزارة الخارجية التايوانية هذه المعلومات بعد.

وزيارة تايوان وهي الأولى لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ 25 عاما، ليست حاليا في خط سير بيلوسي المعلن، وتأتي التوقعات بحدوثها في وقت وصلت فيه العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق قال السفير الصيني في واشنطن تشين غانغ إن "مسألة تايوان هي القضية الجوهرية الأكثر حساسية والأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأمريكية".

وقال بايدن الشهر الماضي إن الجيش الأمريكي يعارض زيارة بيلوسي لتايوان، رغم أنه منذ ذلك الحين يرفض الإفصاح عن التحذيرات. وأكد البيت الأبيض أن المكان الذي تسافر إليه رئيسة مجلس النواب يرجع إليها، وأنه ليس لديهم رأي يذكر في قرارها.

المصدر: "سي إن إن" + وكالات