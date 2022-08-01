صحيفة صينية تكشف عن حيلة قد تبتكرها بيلوسي لزيارة تايوان

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إن رئيسة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي، قد تدخل إلى تايوان، بحجة وجود عطل فني في طائرتها أو حاجتها للتزود بالوقود.

وهذا السيناريو، وفقا لكاتب المقالة، سيسمح لهذه السياسية الأمريكية بزيارة تايوان ولو لفترة قصيرة.

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وأشارت المقالة إلى أنه لو عانت طائرة بيلوسي من "مشاكل" فنية، فإن أفضل خيار للهبوط الاضطراري هو المطار في سانشا بمقاطعة هاينان في بحر الصين الجنوبي أو أي ميناء جوي آخر في الصين القارية.

في 30 يوليو، توجهت بيلوسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في جولة رسمية.

وخلال ذلك انتشرت أنباء عن احتمال زيارتها تايوان، مما تسبب في رد فعل قوي للغاية في بكين.

المصدر: mk.ru