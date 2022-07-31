بيلوسي تتحدث عن برنامج جولتها في آسيا وتايوان

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان خلال جولتها الآسيوية، لكنها لم تذكر تايوان.

وجاء في تصريح بيلوسي: "في سنغافورة وماليزيا وجمهورية كوريا واليابان، سيعقد وفدنا اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة كيف يمكننا تعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة، بما في ذلك السلام والأمن، والنمو الاقتصادي والتجارة، والتصدي لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والإدارة الديمقراطية".

ويشار إلى أن الوفد يضم أيضا، أعضاء الكونغرس غريغوري ميكس ومارك تاكانو وسوزان دلبين وراجا كريشنامورثي وآندي كيم.

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ومن المعروف أن بيلوسي كانت تعتزم تنفيذ جولتها الآسيوية في أبريل، لكنها أصيبت فجأة بفيروس كورونا وتم إلغاء الجولة.

ولم تستبعد وسائل الإعلام الأمريكية، احتمال زيارة بيلوسي لتايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات متذرعة بالدواعي الأمنية.

المصدر: نوفوستي