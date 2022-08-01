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الكرملين يعرب عن دعمه لبلغراد

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الكرملين يعرب عن دعمه لبلغراد
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مطالب كوسوفو إلى صربيا بأنها "بلا أساس"، وأعرب عن دعم روسيا لصربيا.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف، الذي قال إنه على الرغم من النجاح في تجنب تفاقم الصراع وتأجيله لشهر واحد، إلا أنه من الضروري التحلي بالحذر، مشددا، في الوقت نفسه، على ضرورة احترام جميع حقوق الصرب.

وردا على سؤال الصحفيين بشأن انضمام صربيا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أجاب بيسكوف بأن تلك القضية لم تكن على جدول الأعمال.

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكرية أوراسي يضم بعض دول الفضاء السوفيتي السابق وهي: روسيا وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروس وطاجيكستان وقرغيزستان.

المصدر: نوفوستي

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