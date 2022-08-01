سيناتور روسي: موسكو قد تقدم المساعدة لصربيا دون الدخول في الصراع

أعلن السيناتور الروسي، نائب لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن روسيا سوف تقدم المساعدة لبلغراد دون الدخول في الصراع إذا ما احتدم الوضع في صربيا.

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وكان جباروف قد قال لـ RT يوم أمس الأحد، إن ليس لديه أدنى شك من أن الأمريكيين والبريطانيين يقفون وراء مثل هذا السلوك الوقح لكوسوفو، حيث يتم استخدامها "كمحرض على الصراع". ويرى جباروف ضرورة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لدعوة الجانبين إلى ضبط النفس.

وكانت وسائل إعلام صربية قد نقلت أن صفارات الإنذار كانت تدوي في الجزء الشمالي من كوسوفو غير المعترف بها، حيث أبلغ سكان المنطقة الحدودية عن ذلك، وعن سماع أصوات إطلاق أعيرة نارية.

في الوقت نفسه، نفت وزارة الدفاع الصربية أي تقارير عن دخول الجيش إلى إقليم كوسوفو وميتوهيا.

المصدر: نوفوستي+RT