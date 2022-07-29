تجدد القصف الأوكراني لدونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية منطقة كويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، حيث أطلقت ثماني قذائف من عيار 152 ملم، حسبما أفادت سلطات الجمهورية.

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وأوضحت السلطات في بيان عبر "تلغرام" أن القصف وقع نحو الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وقبل منتصف الليلة الماضية بقليل أطلقت القوات الأوكرانية 12 قذيفة من عيار 152 ملم على بلدة يلينوفكا الواقعة على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب غرب دونيتسك.

ولم تذكر السلطات ما إذا أدت الغارات الأوكرانية إلى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وأمس الخميس قالت قيادة قوات دونيتسك إن 4 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح خلال اليوم السابق نتيجة قصف من جانب الجيش الأوكراني.

المصدر: "نوفوستي"