4 قتلى مع تواصل القصف الأوكراني لمناطق مدنية في جمهورية دونيتسك

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن 4 مواطنين مدنيين لقوا مصرعهم خلال اليوم الماضي نتيجة القصف من جانب الجيش الأوكراني.

وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن القصف الأوكراني من الساعة الثامنة صباحا من يوم 27 يوليو إلى الثامنة من صباح 28 يوليو، أسفر كذلك عن وقوع 11 جريحا بين المدنيين.

وتم خلال اليوم الماضي، تسجيل 146 واقعة قصف استخدم خلالها الجيش الأوكراني 842 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات مستهدفا مناطق كييفسكي وكيروفسكي وكويبشفسكي بمدينة دونيتسك وكذلك بلدتي غولوفكا وياسينوفاتايا.

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من جانبها، قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إن ما يقرب من 80 مدنيا من سكان الجمهورية لقوا مصرعهم وأصيب 222 آخرون منذ 17 فبراير نتيجة أعمال القوات الأوكرانية. وأسفر القصف الأوكراني خلال هذه الفترة عن مقتل 3 أطفال وإصابة 19 آخرين بجروح.

وأضافت القيادة، أنه تم خلال ذلك تدمير وإلحاق الضرر بـ 1942 مبنى سكنيا في 31 بلدة ومدينة على أراضي الجمهورية، كما تضرر 178 موقعا من مرافق البنية التحتية المدنية.

المصدر: نوفوستي