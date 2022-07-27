المنظمون الأمريكيون يتحركون لحظر Meta من شراء شركة تطبيقات

توجه منظمو السوق الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة لمنع شركة Meta من شراء صانع تطبيقات الواقع الافتراضي للياقة البدنية، وهي ضربة محتملة لطموحات عملاقة التكنولوجيا.

وفي شكوى تم رفعها في محكمة فيدرالية، جادلت لجنة التجارة الفيدرالية بأن شركة Meta التابعة لشركة Facebook تحاول بشكل غير قانوني توسيع إمبراطورية الواقع الافتراضي الخاصة بها من خلال شراء Inside Unlimited، صانع تطبيق اللياقة البدنية "Supernatural".

قال نائب مدير مكتب المنافسة في اللجنة، جون نيومان في بيان: "بدلا من التنافس على المزايا، تحاول Meta أن تشق طريقها إلى القمة"، مشددا على أن "هذا استحواذ غير قانوني".

المصدر: "أ ف ب"