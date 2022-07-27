وزير الخارجية الأمريكي يلتقي عائلة شيرين أبو عاقلة في واشنطن (صور)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، أنه التقى عائلة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة في واشنطن.

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وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي مرفقة بصور: "التقيت اليوم بأسرة الصحفية الأمريكية - الفلسطينية المقتولة شيرين أبو عاقله، التي أكسبتها صحافيتها الجريئة احترام الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "لقد أعربت عن أعمق تعازيي والتزامي بمتابعة المساءلة عن قتلها المأساوي".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبو عاقلة جاءت على الأغلب من الجانب الإسرائيلي. وقالت إن "الوزير أنتوني بلينكين يواصل نقاش المساءلة في مقتل أبو عاقلة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأضافت الوزارة الأمريكية أن "الرصاصة التي قتلتها جاءت غالبا من جانب الجنود الإسرائيليين، ولا مؤشر أنها أطلقت عمدا".

وتابعت: "نريد تحقيقا سريعا وشاملا في مقتل شيرين أبو عاقلة يفضي إلى المساءلة".

وحضت عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت خلال تغطيتها عملية إسرائيلية في الضفة الغربية في مايو الماضي، الولايات المتحدة على إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة إسرائيل، في أثناء زيار العائلة الحالية لواشنطن، تلبية لدعوة من بلينكين.

وقالت العائلة التي ستلتقي أيضا نوابا في الكونغرس الأمريكي، إنها تدعو الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق "شامل وموثوق ومستقل وشفاف" في مقتل ابنتها.

Today I met with the family of slain Palestinian-American journalist Shireen Abu Akleh, whose fearless journalism earned her the respect of audiences around the world. I expressed my deepest condolences and commitment to pursue accountability for her tragic killing. pic.twitter.com/zJL4zR6l2E — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 27, 2022

المصدر: RT