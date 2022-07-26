ماكرون: الحرب في أوكرانيا ستكون طويلة وأزمة الغذاء أطول

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رأيه بأن أزمة الغذاء ستستمر لفترة أطول من النزاع في أوكرانيا.

وقال ماكرون خلال منتدى مكرس للأمن الغذائي في الكاميرون، يوم الثلاثاء، إن "الحرب ستستمر طويلا. وزعزعة الاستقرار في سوق الأغذية ستكون حتى أطول... ولذلك علينا أن نواصل التعامل مع هذه الأزمة".

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وأضاف أن "عواقب الحرب لن تختفي بعد 6 أشهر أو 12 أو 18 شهرا".

ودعا الرئيس الفرنسي إلى مواصلة تطوير الزراعة وتوفير المنتجات الزراعية عالية النوعية للسكان.

المصدر: نوفوستي