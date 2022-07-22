بيسكوف: من المهم للغاية أن تصل الحبوب الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية

أوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أهمية توقيع روسيا على اتفاقية "قضية الحبوب" في إسطنبول.

جاء ذلك إجابة على أحد الصحفيين في إفادته الصحفية، حيث صرح بيسكوف بأن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في طهران أكدت على أنه من المهم للغاية، على خلفية أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، إلغاء الحظر المفروض على إمداد الأسواق العالمية بالحبوب والأسمدة والمواد الغذائية. (بما في ذلك العقوبات المباشرة وغير المباشرة، ومنع السفن الروسية من دخول الموانئ، وعرقلة العمليات المرتبطة بنقل الحبوب والأسمدة الغذائية – المحرر).

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وتابع بيسكوف: "إن كمية الحبوب الأوكرانية صغيرة نسبيا، ولن تقدم دعما خاصا أو حاسما، إلا أنه من المهم أن تصل تلك الحبوب إلى الأسواق العالمية، لكن، من المهم أيضا أن تصل الكميات الإضافية من الأسمدة والحبوب وما إلى ذلك من روسيا، برفع الحظر المطبق على بضائعنا. وهو ما تحدث بوتين عن ارتباطه المباشر بالأزمة".

وكان الكرملين قد أكد، في وقت سابق، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، توجه إلى تركيا اليوم الجمعة، 22 يوليو، حيث من المقرر توقيع اتفاقية تتعلق باستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا، وبهذا الصدد قال بيسكوف للصحفيين: "نعم، يمكننا تأكيد أن وزير الدفاع، شويغو، ذهب إلى تركيا، ويمكننا أن نؤكد أن التوقيع يتم التحضير له اليوم، لكن دعونا ننتظر، وألا نستبق الأحداث".

وكانت وكالة "الأناضول" قد ذكرت أن روسيا وأوكرانيا ستوقعان، 22 يوليو، في إسطنبول اتفاقا بشأن الحبوب، وسيحضر حفل التوقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقد اتفق المشاركون، في محادثات الأسبوع الماضي بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، على إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، كما توصلوا إلى اتفاق بشأن السيطرة المشتركة على الحبوب في الموانئ.

المصدر: إنترفاكس