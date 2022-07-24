صحيفة نيويورك تايمز: أردوغان "يدفع بايدن والناتو إلى الجنون" بشأن روسيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرئيس التركي رجب يب أردوغان أصبح بمثابة "مصدر إزعاج" للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب الصحيفة فإن هذا يرجع إلى حقيقة أن أنقرة غالبا ما تنتهج سياسة تتعارض مع أجندة الدول الغربية و"تدفع إدارة الرئيس الأمريكي إلى الجنون".

ولفتت الصحيفة إلى تحذيرات أردوغان المتكررة باستخدام حق النقض ضد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، ورحلته إلى طهران للقاء الرئيسين الروسي والإيراني، إبراهيم رئيسي، وفلاديمير بوتين.

وخلصت الصحيفة إلى أن "هذا يتعارض ليس فقط مع سياسة الغرب المعادية لروسيا، ولكنه يدمر أيضا رواية دول الناتو عن إيران وروسيا المعزولتين بشدة".

يذكر أن أردوغان شارك مع رئيسي روسيا وإيران في قمة ثلاثية بشأن سوريا، عقدت مؤخرا في طهران.

المصدر: نوفوستي