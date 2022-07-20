أردوغان: المفاوضات مع بوتين في طهران كانت مثمرة

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مفاوضاته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، التي جرت أمس الثلاثاء في طهران، بالمثمرة.

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وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته بعد عودته من إيران: "عقدنا اجتماعا ثنائيا مفيدا ومثمرا مع الرئيس الروسي، السيد بوتين".

وأشار إلى "الموقف الإيجابي" لبوتين من جهود أنقرة فيما يخص تسوية النزاع في أوكرانيا، مضيفا أن الرئيس الروسي "عبر عن شكره لتركيا بهذا الصدد".

وتابع: "آمل بمواصلة تعاوننا في مجال الغاز الطبيعي ومسألة (محطة) "أكويو" (النووية التي يتم بناؤها في تركيا) والمسائل الأخرى".

ودقق الرئيس التركي أنه ناقش أيضا مع نظيره الروسي التعاون في مجال إنتاج الطائرات البرمائية المخصصة لإطفاء حرائق الغابات.

وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، في طهران في القمة الثلاثية حول سوريا إلى جانب الرئيسين الإيران إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان. كما أجرى بوتين مفاوضات ثنائية مع كل منهما والتقى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

المصدر: نوفوستي