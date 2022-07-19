بوتين وأردوغان يبحثان التسوية السورية وقره باغ والتعاون الثنائي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة أستانا في طهران، سبل التسوية السورية، وسير تطبيق اتفاقات قره باغ، والأجندة الثنائية.

وقال بوتين: "هناك العديد من الأسئلة حول التسوية السورية، الوعود بمشاريع ثنائية كبيرة تمضي قدما وتتطور. وهناك قضية مهمة أخرى، هي التسوية في قره باغ".

وأشار بوتين إلى أنه التقى مؤخرا بالرئيس الأذربيجاني في إطار قمة بحر قزوين، ونقل منه تحياته لأردوغان، وقال بوتين: "لدينا أجندة كبيرة للغاية".

وأعرب بوتين لأردوغان عن ترحيبه بلقائه، وقال: "لم نلتق منذ عام كامل تقريبا".

وأجاب أردوغان: "كثيرا ما تحدثنا عبر الهاتف"

ورد بوتين: "هذا مؤكد، هذا جيد... نحن على تواصل دائم".

وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور"على الرغم من كل شيء، وحجم التبادل التجاري ينمو بوتيرة عالية جدا".

كما أعرب بوتين عن ارتياحه للفرصة التي أتيحت له وأردوغان لعقد اجتماعهما في طهران، نظرا "لتراكم الكثير من الأسئلة".

المصدر: نوفوستي