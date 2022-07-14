بيربوك تستبعد تخفيف العقوبات ضد روسيا

استبعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تخفيف العقوبات على روسيا، مشددة على ضرورة ضمان عدم حدوث انقسام في بلادها بين مؤيد ومعارض للعقوبات، نظرا لتداعياتها على ألمانيا.

واعتبرت بيربوك خلال محادثة مع المواطنين في بريمن، أن رفع العقوبات "لن يضمن إمدادات الغاز من روسيا، ولكننا سنواجه ابتزازا مضاعفا".

ونقلت وكالة DPA عن بيربوك قولها: "هذا هو السبب في أننا سنبقي أيضا على هذه العقوبات، وفي نفس الوقت سوف نضمن عدم حدوث انقسام في المجتمع"، مؤكدة أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا "طالما هي بحاجة إلى دعمنا".

وفي وقت سابق، قالت بيربوك إنه لا توجد حاليا إمكانية للتفاوض مع روسيا، كما رفضت الدعوة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات التي دعت إليها مجموعة من المثقفين والمشاهير الألمان.

المصدر: تاس