زاخاروفا: تصريحات بيربوك بأن لافروف لم يكن مستعدا للحوار في مجموعة العشرين "هراء مطلق"

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن نظيرها الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مجموعة العشرين، بأنها "هراء مطلق".

ولفتت زاخاروفا يوم الجمعة في قناتها على "تليغرام" الانتباه إلى أن كلام بيربوك التي زعمت أن لافروف أجرى معظم المفاوضات في المجلس الوزاري لمجموعة العشرين ليس في الداخل، ولكن في الخارج. ما تعتبره دليلا على افتراض أن الحكومة الروسية غير مستعدة "التزحزح ملليمترا واحدا" لإجراء محادثات.

وعلقت زاخاروفا: "هل هي تفهم حتى ما تتحدث عنه؟ خارج أي غرفة؟ أي نوع من الهراء المطلق هذا؟"

وأشارت زاخاروفا إلى أن لافروف كان في القاعة منذ بدء اجتماع المجلس الوزاري لمجموعة العشرين، وبعد حوالي ساعتين بدأ في إجراء مفاوضات ثنائية مع زملائه في المنتدى في الغرفة المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، كان الوزير قد وضع جدولا مسبقا، وحضر الاجتماع، وحفل عشاء المنظمين، وأجرى العديد من الاتصالات الثنائية والتواصل مع الصحافة الدولية.

وبحسب زاخاروفا، فإن بيربوك أدلت بهذا التصريح بسبب فشل خطة دول مجموعة السبع لمقاطعة روسيا. وأضافت الدبلوماسية "لم يدعم أحد الأنظمة الغربية. لذلك يشتاطون غضبا".

المصدر: تاس