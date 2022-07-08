ماريا زاخاروفا: مسألة الإعلام الغربي بسيطة (20-7=13)

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن كل الصحافة الغربية التي تغطي الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين مشغولة بالمقاطعة: من يقاطع من.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا في قناتها على تطبيق "تليغرام"، حيث تابعت أن الصحافة الغربية "تجري وتثير ضجة، وتحسب الوقت الذي يقضيه الوزراء في القاعات، وتتابع تحركاتهم"، بينما تدور الأسئلة حول "هل غادر لافروف القاعة؟"، "هل استمع حتى النهاية؟"، "هل ينتظر حتى الغداء؟"، "هل حضر العشاء ليلة أمس؟"، "متى يغادر؟".

وتضيف زاخاروفا: "ما يهم الغرب اليوم ليس الأزمة الغذائية العالمية، ولا الهجرة، ولا الطاقة، وإنما يهمه تنفيذ المقاطعة بأي ثمن، حتى ولو تسبب ذلك في سخرية الجميع. إذا كان لدى وسائل الإعلام الغربية أي فكرة عن الحساب، فبإمكانها حل مسألة رياضية بسيطة: 20-7=13، ويعني ذلك ببساطة فشل المقاطعة قبل أن تبدأ".

وتضم مجموعة العشرين: الصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا وأستراليا وكندا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 7 و8 يوليو الجاري.

المصدر: تليغرام