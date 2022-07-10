إيران: استحصال اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ يخضع لإشراف الوكالة الذرية

أكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية أنه تم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسبوعين على ضخ الغاز في السلسلة الجديدة من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR6".

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وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية: "إن عملية ضخ الغاز لسلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي "IR6"، تم الإبلاغ عنها للوكالة الدولية قبل أسبوعين على الأقل، والوكالة قامت بإعلان ذلك في وقت سابق، ووسائل الإعلام الدولية قامت بتضخيم الخبر على الفور، بأهداف محددة".

وأردف كمالوندي: "كان إجراء إيران يوم أمس في استحصال اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من هذه السلسلة هو الجزء الأخير من هذا الإجراء التقني المعلن سابقا، والذي تم الاعلان عنه مسبقا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم التحقق منه مؤخرا".

واردف: "تم هذا الإجراء من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وفق الواجبات القانونية للمنظمة في انشاء ألف جهاز (6 سلاسل) من أجهزة الطرد المركزي IR6 وضخ الغاز إليها".

المصدر: "فارس"