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إعلام إسرائيلي: تل أبيب تخلت عن هدفها بالإضرار بقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم

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إعلام إسرائيلي: تل أبيب تخلت عن هدفها بالإضرار بقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم
Gettyimages.ru
علم إسرائيل
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أفادت القناة "12" العبرية بأن تل أبيب تخلت عن هدفها بالإضرار بقدرات طهران تخصيب اليورانيوم، بعد تأكيد وكالة الطاقة الذرية أن إيران بدأت استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة بمنشأة فوردو.

وقالت القناة إن "إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب (لإنتاج قنبلة واحدة أو أكثر)"، دون أن تنسب هذه المعطيات إلى أي مصدر.

ولفتت إلى "هذا كان سبب الهجمات الإسرائيلية ضد عوامل أخرى تتعلق بالبرامج النووية الإيرانية، مثل اغتيال العلماء وضربات على قواعد تطوير الصواريخ، والتركيز على برنامج التسلح الإيراني".



المصدر: TIMES OF ISRAEL 

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